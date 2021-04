“Arrivate le prime 850 dosi Johnson & Johnson”, lo ha detto il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino.

Un quantitativo contenuto, “sono la metà del numero di vaccini da noi somministrati in un giorno – evidenzia Baldino -, però è un inizio. Sicuramente ci aiuterà, perché J&J è monodose, è più maneggevole, anche se purtroppo è stato indicato da Aifa solo per gli over 60. Inizieremo ad utilizzarlo fin dai prossimi giorni – ha detto il direttore generale – perché noi non lasciamo vaccini in frigorifero”.

“La campagna vaccinale va avanti con i quantitativi che abbiamo. Ricordo che siamo in grado – sottolinea Baldino – di arrivare fino a 5mila vaccini al giorno, ma ne stiamo facendo 1.700-1800 perché sono le dosi in nostra disponibilità. Giovedì prossimo faremo un altro stress test della macchina organizzativa, concentrando la somministrazione di 2.700-2.800 vaccini in un giorno, per essere certi di essere pronti, quando li avremo a disposizione, fino a 4.000-5.000”.