Dopo un 2020 difficile a causa della crisi sanitaria il 2021, si è aperto con prospettive positive per l’economia italiana.

Le stime indicano una possibile crescita del PIL italiano quest’anno compresa tra il 4,25% (previsione FMI) e il 5% (stima del Ministero dell’Economia e delle Finanze), favorito dalle misure del DL Sostegni, dai fondi europei in arrivo con il Next Generation EU e dalla ripresa dei consumi USA. Anche il settore del turismo è previsto in ripresa già nella seconda metà del 2021, con la possibilità di tornare ai livelli pre-covid entro il 2022, grazie all’accelerazione sul piano vaccinale e alla progressiva riapertura alla circolazione dei cittadini europei. In questo scenario ottimistico aumentano le vendite online di abbigliamento da lavoro, indumenti indispensabili per la protezione dei dipendenti e il rafforzamento del marketing aziendale.

I capi professionali sono infatti obbligatori in alcuni ambiti, come indicato dal Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro (DL n.81 9/04/2008), tuttavia devono anche garantire la massima comodità per i lavoratori, definire in modo accurato i ruoli nell’organizzazione e valorizzare il brand dell’impresa. Oggigiorno, alcuni store online sono in grado di proporre una serie di vantaggi importanti per le aziende, tra cui un servizio su misura, prezzi convenienti e un’ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza imprenditoriale.

Dove acquistare abbigliamento da lavoro di qualità online

Chi ha bisogno di indumenti per i propri dipendenti con un ottimo rapporto qualità-prezzo può guardare all’abbigliamento da lavoro su gedshop.it, portale specializzato nei servizi di stampa personalizzata e vero e proprio punto di riferimento nel settore. Gedshop.it è infatti in grado di offrire un vasto assortimento di proposte, con un servizio di consegna espressa, vari tipi di stampa disponibili per la personalizzazione dei capi e prezzi competitivi. In questo modo è possibile ordinare in modo semplice e veloce capi da lavoro per l’edilizia e l’industria, le strutture ricettive, bar e ristoranti, i centri estetici, ospedali e ambulatori.

L’acquisto online permette di usufruire di una maggiore scelta di prodotti, allo scopo di trovare realmente quello più adatto alle proprie necessità aziendali, per comprare non solo abiti in linea con le normative di legge, ma anche vestiti che possano arricchire l’immagine dell’impresa. Ovviamente, è importante scegliere con attenzione tutti i dettagli dell’abbigliamento professionale, dai tessuti al taglio dei capi, per definire il giusto compromesso tra design, resistenza e funzionalità.

Grazie ai servizi digitali è possibile configurare online gli abiti prima di confermare l’ordine, utilizzando il servizio d’assistenza proposto dalla piattaforma oppure richiedendo un preventivo gratuito con anteprima di stampa. In base al risultato che si vuole ottenere è possibile optare per la stampa serigrafica, ideale per realizzare loghi e altri interventi di brandizzazione dell’indumento da lavoro, la stampa digitale per creare effetti particolari, oppure il ricamo per la massima qualità estetica del capo professionale personalizzato.

Naturalmente, non bisogna trascurare la durabilità degli indumenti, verificando la qualità dei tessuti e rispettando in seguito le modalità di lavaggio indicate nell’etichetta. Per essere in grado di prendere una decisione consapevole alcuni portali propongono anche l’invio di campioni, un servizio utile per valutare con attenzione i prodotti prima di realizzare l’ordine.

L’importanza dell’abbigliamento da lavoro per la ripartenza economica

In vista della ripresa economica è fondamentale investire nell’abbigliamento professionale, per distinguere la propria impresa e migliorare l’immagine aziendale. Gli indumenti da lavoro sono in grado di trasmettere un messaggio preciso, comunicando visivamente con i clienti e determinando la percezione che quest’ultimi hanno dell’organizzazione. Spesso si commette l’errore di credere che siano soltanto le imprese che lavorano nel settore del luxury a dover acquistare capi differenziati, mentre al contrario è essenziale curare lo stile in ogni realtà imprenditoriale.

Che si tratti di un ambiente di lavoro classico, moderno, prestigioso, casual o di alto livello, in tutte le attività è indispensabile scegliere in modo accurato gli abiti professionali da far indossare ai propri dipendenti, affinché lo stile sia adeguato al posizionamento dell’azienda sul mercato. Inoltre, un abbigliamento di qualità garantisce anche una maggiore produttività dei lavoratori, in quanto ne migliora il comfort e la sicurezza, incentivando anche l’attaccamento al brand e l’integrazione all’interno del progetto aziendale.