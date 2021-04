Aumentare le vaccinazioni, giornata di test per i centri della provincia “Il sistema ha funzionato”

L’Azienda Usl di Piacenza si è organizzata oggi (8 aprile) per una giornata di test in cui testare verificare la capacità di aumentare le vaccinazioni del sistema in tempi brevi e portarla a quota 2600 somministrazioni in 24 ore.

Si è scelto di fare la prova prima dell’apertura del sesto punto vaccinale, prevista per la prossima settimana. Per farlo, si sono aumentate le aperture orarie giornaliere e il numero delle sedute delle sedi di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni. “Dal punto di vista dell’organizzazione – fa sapere l’azienda -, l’intero sistema ha dimostrato di funzionare: il personale amministrativo e sanitario ha risposto prontamente alla richiesta e si è dimostrato pronto ad accogliere un aumentato numero di sedute vaccinali. La risposta degli utenti alla proposta di anticipare gli appuntamenti è stata positiva”.