Auto contro un albero, quattro feriti

Auto contro un albero, quattro giovani feriti, due in modo lieve e gli altri due in maniera più seria. Erano tutti a bordo di un’auto che si è schiantata contro un albero: in quel momento era in corso un forte acquazzone.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 12 aprile lungo la provinciale del Penice, all’altezza di Ponte Bellocchio: la vettura, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo contro una pianta. I quattro occupanti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 di Bobbio e da quelle delle Pubbliche Assistenze di Rivergaro e Travo, intervenute insieme ai vigili del fuoco di Bobbio (nelle foto).

Due dei contusi, quelli in maniera più lieve, sono stati trasportati al nosocomio di Bobbio, gli altri due feriti più seriamente all’ospedale di Piacenza.

Dei rilievi si occupano i carabinieri, sul posto i militari del radiomobile di Bobbio.