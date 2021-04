Auto esce di strada e finisce in un campo, grave il 20enne alla guida

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 5 aprile nel piacentino.

E’ accaduto intorno alle 17 lungo la provinciale in località Incrociata di Calendasco (Piacenza). Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Polo, condotta da un ragazzo piacentino di 20 anni, nell’affrontare una curva è improvvisamente uscita di strada: l’auto, che viaggiava in direzione di Calendasco, si sarebbe ribaltata più volte per poi terminare la propria corsa in un campo. Sul posto i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118, insieme ai vigili del fuoco. Attivata anche l’eliambulanza, decollata da Parma e atterrata nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato portato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Ha riportato un trauma cranico e addominale: le sue condizioni sono molto serie. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di San Nicolò, con il comandante luogotenente Vincenzo Russo.

AUTO RIBALTATA SUL BAGNOLO – Nella mattinata del lunedì lunedì di Pasqua un altro incidente ha coinvolto una vettura, con a bordo due giovani, che si è ribaltata a Bicchignano di Vigolzone, lungo la provinciale del Bagnolo. Sul posto i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, illesi fortunatamente gli occupanti dell’auto.