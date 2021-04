Nibbiano, auto esce di strada e si ribalta su un prato: intervengono i soccorsi

L’incidente è avvenuto nella mattinata del 27 aprile sulla strada per Trebecco, nel comune Alta Val Tidone: secondo quanto ricostruito, il veicolo, con a bordo due fratelli ultraottantenni, è uscito dalla carreggiata percorrendo in discesa decine di metri sul prato adiacente, prima di terminare la propria corsa ribaltandosi. Sul posto per i soccorsi l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni e i sanitari della Croce Rossa di Borgonovo: fortunatamente i due anziani sono usciti illesi dall’auto.

Per accertare la dinamica di quanto avvenuto sono intervenuti i carabinieri.