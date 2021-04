Avis Piacenza, il 17 aprile l’assemblea annuale dei soci

Si svolgerà sabato 17 aprile alle ore 10 presso la sede di Via Campagna, 39 a Piacenza, l’Assemblea Annuale dei Soci di Avis Comunale Piacenza.

In Osservanza delle disposizioni di legge in materia Covid, l’Assemblea si terrà in forma mista, con la presenza in sede dei candidati al Consiglio Direttivo. I soci Avisini sono stati convocati tramite Sms, coloro che hanno espresso il desiderio di partecipare riceveranno le credenziali per accedere tramite la piattaforma in diretta Zoom, rimanendo a casa. Chi volesse candidarsi al consiglio direttivo, che rimarrà in carica per 4 anni, potrà far pervenire la propria candidatura in segreteria entro il 10 aprile. I donatori potranno partecipare attivamente con domande in diretta ed esprimere il loro volere con votazione online.

“La modalità online di partecipazione all’Assemblea – spiega il Presidente Giovanni Villa – può essere vista come una bella opportunità per partecipare comodamente ed attivamente, coinvolgendo un maggior numero di donatori. L’Assemblea Annuale è il momento in cui Avis racconta il suo operato e si confronta con i donatori sull’andamento della sezione cittadina, le attività svolte e le nuove iniziative da intraprendere. Sempre vicina ai suoi donatori, che ringrazia per la grande partecipazione”.

I soci donatori che fossero interessati a partecipare, contattando la nostra segreteria piacenza.comunale@avis.it, potranno richiedere le credenziali di accesso e riceveranno l’invito o il modulo per la candidatura.