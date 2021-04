Bacino del basso Nure: a Vigolzone, Podenzano e San Giorgio opere da 110mila euro

Lavori ultimati in nome della sicurezza idraulica. Lungo il bacino del basso Nure, nel territorio piacentino, grazie a tre cantieri che sono intervenuti sull’erosione delle sponde e sulle opere idrauliche danneggiate dalle abbondanti precipitazioni che nel tempo hanno colpito il territorio, la funzionalità idraulica del fiume è stata riattivata.

Programmati dalla Regione Emilia-Romagna e realizzati dal servizio di Piacenza dell’agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, con un investimento di 110mila euro, i lavori hanno interessato le località di Villò – nel Comune di Vigolzone -, Cà del Vescovo – nel Comune di Podenzano – e Bissolo, nel Comune di San Giorgio piacentino. “Si tratta di un ulteriore cantiere frutto della strategia di cura e manutenzione del territorio che nel corso del 2021 vede un impegno della Regione ancora maggiore rispetto al passato – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Irene Priolo -. L’asta fluviale del Nure è un ambito territoriale a cui si sta riservando grande attenzione: dopo gli interventi svolti nella parte a monte, colpita tra l’altro dall’alluvione del 2015, le attività continuano anche nelle porzioni di valle per accrescere i livelli di sicurezza dell’intero territorio”.

I lavori – Gli interventi hanno permesso di rimodellare la parte centrale dell’alveo, con il successivo riposizionamento del materiale lungo le sponde colpite dall’erosione, in modo da riequilibrare l’andamento naturale del corso d’acqua e ridare così efficienza idraulica al torrente per il corretto smaltimento delle portate di piena. Sono diverse, inoltre, le operazioni sulle opere idrauliche; in particolare si è agito sui repellenti in massi con la posa di nuovo pietrame per sostituire quello rimosso dagli eventi di piena. In vari punti è stato anche eseguito il taglio della vegetazione che ostacolava il deflusso del torrente a tutto vantaggio della sicurezza.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.