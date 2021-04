Bakery irresistibile: 13 vittorie consecutive e primo posto anche nella seconda fase

La Bakery Piacenza vince ancora e si aggiudica il primo posto del girone anche nella seconda fase con una giornata d’anticipo.

26 punti di Vico e 22 punti di Sacchettini hanno guidato la squadra di Campanella verso la tredicesima vittoria consecutiva in questo campionato, affermandosi come una vera e propria potenza da battere.

Menzione di merito per Liam Udom, protagonista assoluto del match con 15 punti alternati a giocate da fuoriclasse. I biancorossi avranno una settimana per prepararsi all’ultimo match prima dei playoff, in programma sabato primo maggio a Bernareggio.

Partenza sprint per i biancorossi con 10 punti fulminei che costringono subito coach Bartocci al time-out sul 10-3. Di Viccaro con una tripla accorcia il parziale, ma la risposta immediata arriva dalle mani di Udom e dalla bomba di Vico che sanciscono il 19-12.

Prima della sirena c’è spazio anche per Czumbel, che dal centro trova i suoi primi tre punti, con Sacchettini che lo accompagna fino al 29-20.

Pedroni firma l’inizio del secondo periodo, allungando nuovamente a +10, ma Torrenova c’è: Perin, Di Viccaro e Gloria guidano la rimonta siciliana. Dall’altra parte Sacchettini è inarrestabile con già 14 punti all’attivo e nessun difensore capace di fermarlo, accompagnato da Perin e Vico fuori dall’area.

La Bakery mantiene gli ospiti a distanza al fischio finale del primo tempo: 54-47 dopo 20 minuti.

Nel terzo quarto la Bakery segna 26 punti totali con solo tre giocatori: Sacchettini, Vico e Udom. I primi due superano i 20 punti a testa, grazie a giocate di alta classe, mentre il terzo lavora benissimo a rimbalzo e in difesa.

Torrenova può solo rimanere ad ammirare lo strapotere della Bakery, perfetta in ogni zona del campo. Solo Gloria e Lasagni tengono a galla gli ospiti, ma al termine dei 30 minuti il margine sembra incolmabile: 80-62.

Un minibreak da 13 punti di Torrenova mette in serie difficoltà la Bakery, che è costretta a rifugiarsi in panca dopo il time-out chiesto da Campanella. Sull’89-77, gli ospiti continuano a credere in una clamorosa rimonta, arrivando fino al -7 firmato Bolletta.

La Bakery però è caparbia, e grazie alla propria difesa limita gli ultimi attacchi torrenovesi e con la tripla finale di Vico chiude la contesa in maniera definitiva. I biancorossi trionfano 92-82 e si classificano al primo posto nel girone.

Bakery Piacenza-Fidelia Torrenova 92-82 (29-20; 54-47; 80-62)

Bakery Piacenza: Pedroni 6, Guerra NE, Perin 10, Vico 26, Planezio 2, Czumbel 5, Sacchettini 22, Birindelli 20, El Agbani, Udom 15; All. Campanella

Fidelia Torrenova: Ferrarotto NE, Gallipò 2, Mazzullo 2, Gloria 19, Bolletta 7, Klanskis 13, Perin 16, Saccone NE, Di Viccaro 11, Lasagni 12; All. Condello