Bakery non si vuole fermare: turno infrasettimanale a Bologna

Sesta giornata della seconda fase del girone B per la Bakery Piacenza, a caccia di un’altra vittoria stagionale. Impegno importante per Birindelli e compagni, attesi dall’insidiosa formazione di Bologna pronti a difendere il primo posto in classifica conquistato nella superba gara contro Agrigento di domenica scorsa.Alla vigilia della gara il coach Federico Campanella parla della sfida tutta Emiliana:

“Veniamo da un’ottima prestazione contro Agrigento, una gara tra prime della classe che ha rispettato in tutto e per tutto i favori dei pronostici, in quanto a qualità di pallacanestro. Io sono molto soddisfatto per il risultato e per come abbiamo conseguito i due punti in palio, con grande intensità difensiva, facendo fare addirittura 32 palle perse ad Agrigento e portando a casa un grande risultato.”

Queste invece le aspettative per la gara di stasera, mercoledì 21 aprile (ore 21), in terra bolognese.

“Adesso abbiamo già resettato perché siamo pronti e focalizzati sulla partita di Bologna, dove andremo a giocare sul campo di una squadra assetata di punti che venderà sicuramente cara la pelle, l’ha fatto già domenica scorsa perdendo soltanto sul finale dopo un supplementare. Dovremo essere bravi a limitare i loro giocatori interni, soprattutto Fontecchio e Beretta che sono un po’ il fulcro del loro gioco offensivo, Maggiotto che ormai conosciamo da Fiorenzuola è un tiratore importante ,come Finn al quale dovremmo abbassare le percentuali di tiro. La squadra si è allenata con attenzione e con buon ritmo, siamo pronti per disputare le seconda partita di questo trittico settimanale”.

La partita sarà trasmessa dal PalaSavena in diretta e in esclusiva su LNP Pass.