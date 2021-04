Weekend col bel tempo a Piacenza.

Sabato 24 aprile – le previsioni Arpae – è attesa una giornata in prevalenza serena, con temperature massime pomeridiane che toccheranno i 20 gradi in pianura e i 15 gradi sui rilievi.

Giornata più nuvolosa domenica 25 aprile, anche se non sono previste precipitazioni. Temperature in ulteriore risalita: minime del mattino comprese tra 6 gradi sui rilievi e 9 gradi in pianura, massime pomeridiane tra i 17 gradi sui rilievi e 22 gradi in pianura