Bimbo di sei anni si perde sul mercato di Carpaneto, ritrova la mamma grazie agli Assistenti Civici

Nella mattina di domenica 25 aprile, durante lo svolgimento del mercato settimanale a Carpaneto Piacentino, gli Assistenti Civici Fernando Guarnieri e Ivano Terreni, nel corso di un normale servizio di controllo per la sicurezza, sono stati avvicinati in via Scotti da una signora che ha consegnato loro un bambino di circa sei anni che, impaurito e in lacrime, diceva di aver perso la mamma.

Gli Assistenti hanno preso in consegna il bambino, tranquillizzandolo, e, dopo alcune domande, hanno ricostruito il suo percorso a ritroso. Nel contempo, c’è stato un passa parola fra le persone presenti sul mercato e dopo poco tempo, gli Assistenti Civici sono riusciti a rintracciare la madre che, con visibile sgomento, era alla ricerca del figlio: non appena lo ha visto, è corsa incontro al piccolo, abbracciandolo.

Un lieto fine reso possibile dalla presenza di questi “angeli in divisa” dell’Unione Valnure Valchero; un servizio che può contare su personale qualificato e adeguatamente formato che mette a disposizione il proprio tempo libero a favore della cittadinanza. “La figura dell’Assistente Civico è una figura nuova che abbiamo accolto con entusiasmo ed abbiamo già imparato a conoscere” – conclude il comandante della polizia locale dell’Unione Valchero Valnure Paolo Giovannini.