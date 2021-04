Bonaccini “Oltre 30mila dosi ieri in Emilia Romagna” Figliuolo “promuove” la Regione

”Abbiamo superato le 30mila somministrazioni, quando ne facevamo in media, tra le 21 e le 23mila al giorno. Ieri sera abbiamo voluto testare la macchina e si vedono i risultati. Ci auguriamo che arrivino prima possibile più dosi possibile. Questa regione per la sua organizzazione è in grado di somministrare più di un milione di dosi al mese”.

Lo ha spiegato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, a latere dell’incontro a Bologna con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza covid, e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. ”Se arriveranno le 50 milioni di dosi che sono attese entro fine giugno e le altre 80 milioni a fine settembre, entro fine dell’estate avremo vaccinato tutti gli emiliano romagnoli che si vorranno vaccinare”. E ha aggiunto che “per la prima settimana di maggio vogliamo terminare tutti gli ultra ottantenni, fare la prima dose a tutto il nucleo più alto dei settantenni e continuare però anche con le persone disabili, partendo dai più gravi, le categorie prioritarie. Prima mettiamo in sicurezza chi ha fragilità prima questo Paese potrà ripartire, riaprire, ed è quello che vogliamo”.

Dal canto suo il generale Figliuolo ha “promosso” l’organizzazione dell’Emilia Romagna: ”Questa regione è veramente a posto. Ieri e l’altro ieri ha fatto oltre 30mila vaccinazioni e quindi è sopra il target settimanale. C’era stato un accordo” per ”provare a forzare la macchina, a mandarla quasi a pieno regime. Perché poi quando si andrà a regime dovrà somministrare dai 38 a 40.000 dosi al giorno. La regione è capace con oltre 145 punti vaccinali, con l’accordo con i medici di medicina generale già fatto e in parte con le farmacie. Sono su questo soddisfatto”.