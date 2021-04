Busa Foodlab, Marina Cattaneo saluta e va alla Pallavolo Concorezzo

Marina Cattaneo concluderà la stagione 2020/21 con la maglia della Pallavolo Concorezzo: la centrale, in accordo con il Busa Foodlab che ha nel frattempo concluso la propria stagione senza l’accesso alla seconda fase dei playoff promozione, chiuderà il campionato nella società lombarda attualmente impegnata in serie B2.

“Mi sono sempre trovata benissimo nel MioVolley, non ho mai avuto un legame così bello e sano con una società – spiega Cattaneo – Si è però presentata un’opportunità per proseguire, non volevo stare ferma troppo a lungo. Ho accettato anche se molto a malincuore al pensiero di lasciare il Busa Foodlab. Ci tengo a ringraziare personalmente Marina per la comprensione che aveva dimostrato di fronte alle difficoltà emerse nel corso della stagione – racconta il DG Cornalba – Sono felice che abbia contribuito nello scorso dicembre al rilancio della nuova società MioVolley”.

Parole che sono rimarcate dal pensiero del presidente del Consorzio, Antonio Barbieri. “Ringrazio a mia volta Marina: visto l’ottimo rapporto, la porta della nostra società per lei resterà sempre aperta”.