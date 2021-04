Calano i reati, ma non le violenze domestiche. Boom di denunce alla polizia postale

In un quadro complessivo caratterizzato da un netto calo di tutte le tipologie i reati, in particolare modo di quelli predatori, in controtendenza ci sono le violenze domestiche e anche gli illeciti segnalati alla polizia postale, legati alle truffe e altri crimini sul web.

E’ quanto emerge dal bilancio della polizia di stato (SCARICA IL REPORT INTEGRALE) comunicato dal questore di Piacenza Filippo Guglielmino in occasione del 169° Anniversario di fondazione del corpo, celebrato anche quest’anno senza la partecipazione del pubblico a causa delle restrizioni della pandemia.

Un anno segnato – è stato fatto notare – anche dall’incremento delle attività per il controllo delle disposizioni anti covid e dell’ordine pubblico, a seguito delle numerose manifestazioni sindacali sul territorio.

Tra le novità di quest’anno, la riattivazione del posto di polizia in ospedale, dice verrà assegnato un nuovo agente – sempre donna, dice il questore Guglielmino.

Le richieste di asilo politico si sono ridotte sensibilmente rispetto allo scorso anno perché sono diminuiti gli sbarchi sulle coste italiane di migranti.

In aumento invece il sequestro di stupefacenti, a dimostrazione di come Piacenza si conferma come una zona di passaggio per questo tipo di attività illecita.

“Questo periodo di pandemia ha colpito anche noi, – ha evidenzato Guglielmino – con agenti ammalati e anche in isolamento, non ci siamo fermati: attività importante svolta anche dalla stradale e ferroviarie. Sono diminuiti gli incidenti – mortali e con feriti – ma sono aumentate le infrazioni”.

Come ricordato, da segnalare i casi di violenza domestica in leggero aumento, fenomeno che sta emergendo di più e per gli agenti c’è stato un incremento dell’operatività legata a questi interventi. Sono più che raddoppiate anche le persone denunciate dalla polizia postale: 713 nel 2021, erano 299 nel 2020.

