Canottieri Ongina approda ai play off da seconda classificata nel girone E1

E’ secondo posto finale nel proprio girone per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che si prepara ai play off con la prestigiosa posizione conquistata nel raggruppamento E1. L’ufficialità è arrivata oggi (sabato) in virtù del ko della Wimore Energy Parma nel recupero contro la capolista Stadium Mirandola (0-3). I gialloneri piacentini hanno chiuso la prima fase con 19 punti (6 vittorie e 4 sconfitte), gli stessi dei ducali che però hanno un peggior quoziente set (1,2353 contro l’1-5 della squadra di Bartolomeo, che ha conquistato 24 set e persi 16).

Nella prima fase dei play off che scatterà a maggio, De Biasi e compagni affronteranno la terza classificata del girone E2 a trazione romagnola. Ancora aperta la partita per il terzo e il quarto posto, con la lotta che coinvolge Sassuolo (terza con 9 punti e 7 partite giocate), Consar Ravenna (quarta con 8 punti e un match ancora da disputare), Titan Services San Marino (6 punti e due match da giocare) e Sab Heli Rubicone, ultima con 5 punti ma con tre incontri da recuperare. Una tra queste quattro squadre sarà l’avversaria della Canottieri Ongina. In vetta, invece, la lotta per il primo posto è tra Querzoli Forlì (21 punti conquistati in 7 partite) e Geetit Bologna (20 punti e due partite da giocare).