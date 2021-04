Carpaneto, domani al via le vaccinazioni in auto. Le indicazioni per i prenotati

Tutto pronto a Carpaneto (Piacenza) per il via delle vaccinazioni covid agli over 80 e alle persone fragili.

Il polo vaccinale che inizierà l’attività nella mattinata di venerdì 16 aprile rappresenta un inedito per la provincia di Piacenza, in quanto le dosi verranno somministrate per la prima volta con la modalità drive-through, similmente a quanto fatto qualche mese fa a Expo per i tamponi. A fornire un breve vademecum sulle modalità operative di somministrazione del vaccino – sintetizzando le indicazioni dell’Azienda Sanitaria – è lo stesso sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani.

Ecco le sue indicazioni per i cittadini prenotati, affidate ad un post su facebook. “A distanza di ormai poche ore dall’inizio della giornata di vaccinazioni anti-Covid19 a Carpaneto, stiamo completando le ultime cose, per rendere tutto pronto a partire dalla prima mattina di domani – scrive Arfani -. Prego di prestare attenzione a queste righe, che portano fondamentali indicazioni operative sullo svolgimento della giornata; il loro rispetto da parte di tutti è indispensabile perché tutto giri al meglio.

ELENCO PRENOTATI – In questi giorni i medici di famiglia hanno contattato i propri pazienti – over80 e fragili – per raccogliere le adesioni; questo passaggio è stato fondamentale, perché ovviamente possono accedere al vaccino solo chi viene indicato come tale dal proprio medico. I nominativi degli aderenti sono quindi stati trasmessi al Comune, che ha predisposto gli elenchi con gli orari di accesso per ogni prenotato, comunicandolo ad essi o ai loro famigliari. Chi ha fatto richiesta, verrà prelevato a casa dalla Pubblica Assistenza di Carpaneto e accompagnato al punto vaccinale, e dalla stessa riaccompagnato poi a casa.

ACCESSO AL PUNTO VACCINALE – Il campo è stato allestito in Piazzale Rossi (il grande parcheggio adiacente alla Casa della Salute e alle Poste). L’ingresso è previsto dal varco su Via Leopardi. Qui i volontari smisteranno le auto su due file, a seconda del punto cui ogni prenotato sarà destinato. Per evitare code, invito ciascuno ad arrivare con non più di due minuti di anticipo rispetto all’orario designato.

SOMMINISTRAZIONE – Al centro del piazzale saranno allestiti due gazebo, dove i medici dottoresse Buonaditta e Bonomi somministreranno il vaccino, dall’auto o sotto la tenda, a seconda della singola esigenza. Le dottoresse si occuperanno altresì delle pratiche relative al consenso informato.

POST-VACCINO – A questo punto, ci si allontanerà dal gazebo, e si procederà al periodo di osservazione (15 o 30 minuti, a seconda delle indicazioni del medico), allestito presso due grandi tensostrutture. Questo periodo verrà assistito da personale medico e volontario.

USCITA DAL PUNTO – Al termine del periodo di osservazione, si potrà lasciare l’area, attraverso il varco posto su Via Boccaccio.

ASSISTENZA – L’intera giornata vedrà la presenza del personale medico, dei volontari del Gruppo Vega di Protezione civile, degli Assistenti civici, dei Pistoni Tonanti, degli Amministratori, per fornire ogni supporto e assistenza che dovesse rendersi necessaria. Inoltre le diverse aree e le direzioni di spostamento saranno segnalate con appositi cartelli.

VACCINAZIONI DOMICILIARI – Chi ha fatto richiesta al medico, riceverà il vaccino a domicilio. Nuclei di medici e infermieri ASL e dell’Esercito andranno a casa nella giornata di domani, per somministrare il vaccino a chi è impossibilitato a spostarsi.

Si tratta di una giornata fondamentale, che, per la nostra Comunità, ha una portata storica. Chiedo sinceramente l’aiuto di tutti, per far sì che tutto funzioni a dovere, così che le persone più fragili della nostra Comunità possano finalmente accedere a quello che rappresenta il tassello fondamentale per il ritorno alla normalità”.