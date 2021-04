Catasto online, visure senza recarsi allo sportello

A nessuno piace recarsi agli sportelli degli uffici pubblici e fare interminabili file per richiedere ed ottenere un documento. Lo stesso vale quando si necessita di una visura catastale e occorre recarsi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Grazie ai servizi di catasto online, però, non è più necessario recarsi fisicamente agli sportelli poiché basta un computer e una connessione a internet per richiedere e ricevere comodamente a casa il documento di cui si necessita.

COME FARE PER RICHIEDERE I SERVIZI?

La procedura per richiedere e ottenere le visure catastali attraverso i servizi offerti dal catasto online è molto semplice e nella maggior parte dei casi condivisa dalle diverse piattaforme che offrono questa tipologia di servizi.

Il tutto può essere fatto tranquillamente dal computer di casa o anche da un device mobile (tablet e/o smartphone) con accesso alla linea internet.

Il primo step consiste nel collegarsi alla piattaforma prescelta e selezionare la tipologia di pratica di cui si necessita.

Fatto questa si aprirà una schermata in cui vi verrà richiesto di inserire determinati dati o caricare determinati documenti contenenti le informazioni necessarie per consentire al sistema di effettuare la ricerca all’interno della Banca Dati del Catasto e individuare le informazioni per l’elaborazione della visura richiesta.

Il passo successivo consiste nel pagamento tramite uno dei sistemi di pagamento online messi a disposizione dalla piattaforma prescelta. Una volta che il pagamento sarà andato a buon fine non vi resterà altro che attendere l’invio della visura sulla vostra casella di posta elettronica o tramite raccomandata a seconda del metodo di consegna che avrete scelto.

COSTO DELLE VISURE ONLINE

Il costo di una visura online varierà in base al tipo di servizio prescelto. I costi fissi, infatti, sono quelli relativi ai tributi e alle imposte di bollo che dipendono dal tipo di visura, ma che sono uguali indipendentemente dal tipo di piattaforma prescelto. Se si sceglie di eseguire autonomamente la procedura sul sito dell’Agenzia delle Entrate, allora non si avranno costi aggiuntivi. Se, invece, si preferisce affidarsi ad un’agenzia specializzata nel disbrigo di pratiche di catasto online, allora occorrerà aggiungere alle imposte e ai tributi i costi dovuti alla piattaforma per il servizio. Questi costi, naturalmente, variano da piattaforma a piattaforma.

Rivolgersi ad una piattaforma di catasto online presenta numerosi vantaggi, poiché vi solleva dall’onere di dover svolgere autonomamente la procedura online con notevole dispendio di tempo e con il rischio di commettere un errore e dover ricominciare tutto dall’inizio nella migliore delle ipotesi, se non addirittura dover pagare per una visura di cui non si necessita solo perchè si è commesso un errore durante la procedura.

Insomma, per richiedere una visura catastale di qualsiasi tipo (il servizio comprende la maggior parte delle visure esistenti) non è più necessario come accadeva una volta recarsi agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e effettuare la richiesta di persona, grazie all’avvento di internet e alla digitalizzazione della banca dati del catasto online, richiedere e ottenere un documento catastale è molto più semplice ed immediato e non comporta il dover uscire di casa.