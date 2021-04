Centro per le Famiglie, ad aprile e maggio tante iniziative per bambini, ragazzi e genitori

Non si fermano, anche online, le attività del Centro per le Famiglie di Piacenza, rivolte sia a bambini e ragazzi, sia ai genitori.

Sono aperte le iscrizioni – compilando il modulo al link t.ly/KYrV – per i corsi di disostruzione pediatrica, il cui prossimo incontro è in calendario giovedì 22 aprile dalle 20 alle 22. Disponibili anche, negli stessi orari, le date di giovedì 20 maggio e giovedì 17 giugno. L’iniziativa, rivolta non solo a mamme e papà ma anche ai nonni, baby-sitter, educatori e a tutti i cittadini interessati, è gestita da Croce Rossa Italiana e completamente gratuita. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato in formato elettronico.

Appuntamento in vista anche per le coppie residenti a Piacenza che accoglieranno la nascita dei propri bimbi nel mese di giugno, con il corso online di accompagnamento alla genitorialità. Il ciclo di cinque incontri loro dedicato si terrà il 22 e 29 aprile, nonché nelle serate del 6, 13 e 20 maggio prossimi, sempre dalle 20 alle 22. Per registrarsi, il link è t.ly/9nBM, ricordando che la partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria. E’ iniziato il 13 aprile, invece, il corso via web per mamme e papà di neonati da 0 a 6 mesi, con iscrizione al link t.ly/T9r4: un ciclo di sette incontri che si concluderà il 22 maggio, a pochi giorni dall’inizio del successivo che prenderà il via il 25 maggio. Dal massaggio neonatale agli incontri con gli esperti – biologa nutrizionista, bio-cuoca, educatore e naturopata – una serie di approfondimenti e momenti di confronto per raccogliere esperienze, informazioni e consigli utili a vivere in serenità e consapevolezza il percorso genitoriale.

Sono da vivere insieme, in famiglia con i bimbi dai 3 ai 6 anni di età, i laboratori organizzati dallo Spazio Genitori e Bambini, il cui calendario completo e i relativi moduli di iscrizione sono consultabili al link t.ly/sQU5. Questi i prossimi eventi in programma, tutti con inizio alle 16.30: martedì 20 aprile “Arte in gioco: animali nell’arte”, ispirato agli animali selvaggi di Henri Rousseau; giovedì 22, “Le storie di Eric Carle: il piccolo grillo Zittozitto”; martedì 27, ci si potrà improvvisare “Piccoli scienziati”, cimentandosi nella realizzazione di un’auto ad aria compressa; giovedì 29, infine, per “Animali nell’arte” saranno protagonisti gli animali di Franz Marc. Prosegue, inoltre, il progetto “Oltre lo specchio” dedicato al mondo dell’adolescenza, con un questionario online rivolto ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni di età. Da compilare in forma anonima al link t.ly/S176 sarà la base di partenza per un ciclo di incontri rivolto ai genitori, in cui affrontare il rapporto con questa delicata età proprio dal punto di vista dei figli.

INFO E CONTATTI – Per essere sempre aggiornati su iniziative e attività proposte dal Centro per le Famiglie, scrivendo a centrofamiglie@comune.piacenza.it si può richiedere il servizio di notifica tramite Whatsapp, o ci si può iscrivere alla newsletter seguendo il link t.ly/KV7r. Tutti gli appuntamenti sono in primo piano anche sulla pagina facebook “Centro per le famiglie – Piacenza”. Per ulteriori informazioni si può contattare anche lo Sportello Informafamiglie & Bambini allo 0523-492380 o allo 0523-332290 – dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 18, o scrivere a informafamiglie@comune.piacenza.it.