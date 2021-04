Ciclismo, ritiro piacentino per le Esordienti e le Allieve del Cadeo Carpaneto

Ritiro in terra piacentina per le Esordienti e per le Allieve del Cadeo Carpaneto, che in questi giorni hanno affinato la propria forma in vista del debutto stagionale pedalando intensamente in giorni proficui di lavoro con base a Carpaneto (Piacenza).

Le ragazze seguite dai ds Bruno Bani (Esordienti), Luca Dalla Pietà (che riceve il testimone da Sandro Raimondi) e Alessandro Zanelli (Allieve) hanno lavorato dopo aver creato la bolla sanitaria anti-Covid 19, stringendo al contempo amicizia e fortificando lo spirito di gruppo. A portare i saluti alle “frecce rosa” ci ha pensato il presidente Mauro Veneziani, che ha anche seguito la preparazione insieme ai dirigenti Cesare Naturani e Paolo Sgrisleri, mentre alcune mamme si sono fatte carico delle incombenze logistiche.

Allieve

Secondo anno (2005): Asia Zanelli, Vanessa Benuzzi, Martina Naturani, Greta Levardi

Primo anno (2006): Beatrice Busi (dal Team Nuvolento), Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca

Donne Esordienti

Primo anno (2008): Maya Tagliente (dal Gs Parmense), Ylenia Benati (dal Pedale Castellano)

Secondo anno (2007): Desirée Bani, Asia Zanardini, Klea Kolasi (dal Team Nuvolento), Vanessa Moreschi (dal Team Vallecamonica), Denise Filipponi, Giulia Binda.