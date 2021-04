Ciclista ferito alla testa, soccorso da una pattuglia di Metronotte Piacenza

Martedì pomeriggio sulla Strada Provinciale 10 per Castel San Giovanni (Piacenza), all’altezza del bivio per Rovescala, una pattuglia di Metronotte Piacenza in servizio nella zona, ha notato una persona in difficoltà sul ciglio della strada vicino alla propria bicicletta.

L’intuizione dell’agente di Metronotte si è rivelata corretta: lo sfortunato ciclista era infatti visibilmente ferito alla testa. Subito le guardie giurate hanno allertato il 118 e il 112, prestando i primi soccorsi e prodigandosi per regolare l’afflusso del traffico vista la pericolosità del tratto interessato. I soccorritori, arrivati dopo pochi minuti, hanno trasportato il ferito al pronto soccorso, mentre i carabinieri hanno espletato tutte le verifiche del caso.