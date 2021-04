Clandestino nascosto nel cassone di un camion, interviene la Polstrada.

Gli agenti della Polstrada di Alessandria Ovest sono stati chiamati nella mattinata del 18 aprile nella piazzola di sosta Trebbia Nord sull’A21, nel tratto che da Piacenza Ovest porta a Castelsangiovanni. La richiesta di intervento è partita dopo che sono stati avvertiti rumori provenire dal cassone del camion: giunti sul posto i poliziotti hanno trovato, nascosto dietro a bancali di bibite, un cittadino straniero, clandestino. L’uomo ha ricevuto la prima assistenza dagli operatori della Croce Rossa di San Nicolò ed è stato accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti, anche se le sue condizioni sono buone, prima di essere sottoposto a fotosegnalamento per accertarne l’identità.

Al vaglio anche la posizione dell’autista – straniero – del camion in cui è stato ritrovato il clandestino.