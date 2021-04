“Collaborazione aziende-startup valore per il territorio” Intesa Confapi-Urban Hub

Una collaborazione volta a “sensibilizzare e alfabetizzare le PMI del territorio piacentino sul tema delle startup innovative dell’open innovation”.

E’ quella sancita tra Confapi Industria Piacenza e Urban Hub di Piacenza attraverso una convenzione firmata da Andrea D’Amico per Urban Hub e dal presidente Giacomo Ponginibbi per Confapi. “Il progetto – ha spiegato D’Amico – è quello di aprire l’ecosistema delle startup al mondo delle aziende piacentine: iniziamo un percorso convinti che questo possa portare grande valore per il nostro territorio”. L’11 maggio è in programma un primo webinar – dal titolo “Startup innovative & Open Innovation” nel corso del quale verrà illustrata alle aziende la collaborazione siglata tra le due realtà: “All’appuntamento – fa sapere Ponginibbi – seguiranno dei corsi che partiranno alla fine di maggio sulle specificità di questo tipo di accordo, che vuole mettere in risalto le startup e tutte le nuove soluzioni che possono nascere per le aziende in questo territorio”.

Oltre, appunto, all’organizzazione di webinar gratuiti sul tema, tra le altre cose l’accordo prevede uno sportello informativo Startup (online o presso l’Urban Hub Piacenza, dal lunedi al venerdi h 9-13/15-18.30) a disposizione di tutti gli associati Confapi, previa prenotazione, e l’organizzazione di un evento annuaie Startup day per gli associati Confapi, giornata che prevede una parte dedicata a seminari sull’open innovation e una parte dedicata alla presentazione delle startup a potenziali investitori.

“Partiamo con webinar e attività formative, ma l’obiettivo è anche quello di creare incontri e contest interni dove si possono presentare startup al mondo delle imprese piacentine – sottolinea il direttore di Confapi Andrea Paparo -. Idee giovani e innovative che si vanno ad incrociare a personalità ed esperienze, magari anche a capitali, per creare un percorso virtuoso, come avviene in tante parti del mondo”.