Collegio revisori dei conti, la Provincia cerca il presidente per il triennio 2021-24. Candidature fino all’11 maggio

La Provincia di Piacenza deve procedere alla nomina del componente dell’Organo di revisione con funzioni di Presidente per il triennio 24 giugno 2021-23 giugno 2024.

Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura – informa l’Ente provinciale – i soggetti validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità. Il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Provinciale con la delibera di nomina, in base al combinato disposto delle norme di cui all’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 (per il Collegio dei Revisori dei Conti in scadenza, con la deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 12 aprile 2019, il compenso per il Presidente era stato stabilito in euro 17.955,00).

I Revisori interessati possono far pervenire la propria istanza entro il termine perentorio dell’11 maggio 2021, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Piacenza provpc@cert.provincia.pc.it.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’albo pretorio on line, al link http://provpc.e-pal.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=9802891&MVPG=AmvAlboDettaglio