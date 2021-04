Coltivazione in serra e spaccio di marijuana: sette ordinanze di custodia cautelare

Coltivavano e producevano, per poi spacciare, grossi quantitativi di marijuana in serra: i carabinieri fanno scattare 7 ordinanze di custodia cautelare.

Nelle prime ore del 15 aprile i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare, di cui cinque applicative dell’obbligo di dimora e due dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal Gip del Tribunale di Piacenza, su richiesta della Procura della Repubblica piacentina, nei confronti di 7 persone ritenute responsabili – a vario titolo e in concorso tra loro – di “coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica”.

L’indagine – riportano i militari – è partita nel mese di aprile 2019 a seguito del rinvenimento di una serra per la coltivazione di piante di marijuana, collocata all’interno di un’abitazione a Borgonovo Val Tidone (PC), ed è stata condotta dalla Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Piacenza, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Matteo Centini. L’operazione ha consentito di individuare un gruppo di spacciatori italiani e stranieri (di nazionalità macedone, moldava e ucraina) che sarebbe stato dedito alla coltivazione e al successivo smercio di marijuana. “L’inchiesta – evidenziano i carabinieri – ha consentito di dimostrare numerosi episodi di spaccio nella città di Piacenza e nei comuni della Provincia”.

Nel corso dell’indagine, sono stati eseguiti quattro arresti in flagranza, il sequestro di oltre 5 kg di marjuana e di circa 400 piante di canapa indica. Inoltre – riportano i militari -, sono state scoperte due serre per la coltivazione di marijuana riconducibili agli indagati, dove è stato anche accertato il furto di energia elettrica. L’operazione prende il nome di “Green Diy” , “verde fai da te”, in quanto “la prevalente attività delle persone coinvolte – spiega l’Arma – era quella di coltivare e produrre marijuana”.