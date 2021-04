Conad Alsenese all’ultimo atto stagionale: sabato il recupero del match contro Igor Trecate

Ultimo atto stagionale per la Conad Alsenese, formazione piacentina che concluderà il secondo anno consecutivo e della storia in B1 femminile scendendo in campo domani (sabato) alle 17 a Trecate (Novara) contro l’Igor nel recupero della quarta giornata d’andata del girone A1. Il match sarà ininfluente per la classifica: le giovani piemontesi sono già qualificate ai play off con il terzo posto in cassaforte, mentre le gialloblù piacentine sono matematicamente escluse dagli spareggi-promozione, anche se in caso di vittoria piena la squadra di Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni scavalcherebbe le “cugine” del Busa Foodlab Gossolengo. Alseno, dunque, si appresta a salutare il campionato con la consapevolezza di essere al via dopo l’estate sempre nel campionato di B1 femminile, visto il blocco delle retrocessioni deciso nei mesi scorsi dalla Fipav.

“Ci teniamo a far bene – le parole di coach Scaltriti – anche perché del resto la motivazione per farlo c’è sempre stata nell’arco dell’anno e a maggior ragione ora che sarà l’ultima partita della stagione. Trecate vorrà prepararsi al meglio per i play off, mentre noi ce la metteremo tutta per chiudere l’anno con una vittoria”. Rispetto al precedente impegno di campionato, la Conad Alsenese non ha più a disposizione la palleggiatrice Giulia Malvicini, approdata nel frattempo all’Anthea Vicenza. Al suo posto, convocata la giovane Giorgia Tedeschi, classe 2003, che affiancherà in cabina di regia il capitano Melania Lancini.

L’AVVERSARIO – L’Igor Volley Trecate accoglie i giovani talenti del club di A1 di Novara, con le promesse allenate da Matteo Ingratta. Falcidiata nella prima parte di stagione dal Covid-19, la compagine novarese ha saputo sopportare bene il tour de force e macinare risultati e punti, arrivando meritatamente ai play off.

“Desideriamo – le parole del tecnico toscano dell’Igor Volley Trecate – proseguire il nostro percorso di crescita e giocare una buona gara contro Alseno; per noi è importante per rifarsi dopo una prestazione altalenante contro Biella e per confermare quanto di buono fatto fino a oggi, continuando a metterci alla prova contro avversari di buonissimo livello. Ci aspetterà poi un periodo senza gare di B1, giocheremo nel campionato under 19 e sfrutteremo tutto il tempo a disposizione per lavorare ed essere pronti”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Igor Volley Trecate e Conad Alsenese saranno il primo arbitro Gianluca Fumagalli e il secondo arbitro Gianmarco Lentini.

IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE – Questo il percorso delle due formazioni in campionato.

Igor Volley Trecate:

prima giornata: Igor Volley Trecate-Lilliput Settimo Torinese 1-3 (andata) e 0-3 (ritorno)

seconda giornata: Busa Foodlab Gossolengo-Igor Volley Trecate 1-3 (andata) e 1-3 (ritorno)

terza giornata: Igor Volley Trecate-Prochimica Virtus Biella 2-3 (andata) e 1-3 (ritorno)

quarta giornata: Igor Volley Trecate-Conad Alsenese sabato (andata) e 3-1 (ritorno)

quinta giornata: Parella Torino-Igor Volley Trecate 0-3 (andata) e 0-3 (ritorno).

Conad Alsenese:

prima giornata: Conad Alsenese-Parella Torino 1-3 (andata) e 0-3 (ritorno)

seconda giornata: Lilliput Settimo Torinese-Conad Alsenese 3-1 (andata) e 3-0 (ritorno)

terza giornata: Conad Alsenese-Busa Foodlab Gossolengo 2-3 (andata) e 3-1 (ritorno)

quarta giornata: Igor Volley Trecate-Conad Alsenese sabato (andata) e 3-1 (ritorno)

quinta giornata: Conad Alsenese-Prochimica Virtus Biella 0-3 (andata) e 1-3 (ritorno)

AL RITORNO FINI’… – La sfida del girone di ritorno, giocata il 20 marzo ad Alseno, ha visto l’Igor Volley Trecate spuntarla 3-1. Questo il tabellino dell’incontro.

CONAD ALSENESE-IGOR VOLLEY TRECATE 1-3

(20-25, 25-18, 18-25, 28-30)

CONAD ALSENESE: Gabrielli 2, Guaschino 9, Tonini 12, Tosi 13, D’Adamo 9, Lancini 2, Pastrenge (L), Martino, Longinotti, Mandò 15. N.e.: Bruno (L), Malvicini, Boselli. All.: Rigoni

IGOR VOLLEY TRECATE: Badalamenti 14, Orlandi 1, Palazzi 8, Bartolucci 1, Bolzonetti 20, Frigerio 4, Tellone (L), Gallina, Picchi 1, Nardo 14. N.e.: Costantini, Sonzini (L). All.: Ingratta

ARBITRI: Plantamura e Spartà.

CLASSIFICA – Lilliput Settimo Torinese 30, Prochimica Virtus Biella 23, Igor Volley Trecate 16, Parella Torino 8, Busa Foodlab Gossolengo 6, Conad Alsenese 4. (Trecate e Conad una partita in meno).

Nella foto, un momento del match di ritorno tra Conad Alsenese e Igor Volley Trecate