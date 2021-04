Concerto di Pasqua con organo e arpa in S. Maria di Campagna grazie a Banca di Piacenza

Il giorno di Pasqua, alle ore 17, in compagnia della Banca di Piacenza con un concerto per organo e arpa dalla Basilica di Santa Maria di Campagna, gentilmente concessa dal Comune di Piacenza che ne ha la proprietà. All’evento si potrà assistere in streaming collegandosi al sito della Banca (www.bancadipiacenza.it), oppure alla pagina Facebook della stessa (www.facebook.com/BancadiPiacenza/); il concerto verrà ritrasmesso anche il lunedì dell’Angelo, alle ore 11.

L’iniziativa nasce dalla volontà della Banca locale di non interrompere una tradizione che dura – come la natalizia – da 35 anni: quella fare gli auguri ai piacentini con la musica, soprattutto in momenti difficili come gli attuali. Protagonisti del concerto, direzione artistica dell’Associazione Banda Larga, Stefano Pellini al piccolo e al grande Serassi e Davide Burani all’arpa. Questo il programma: aprirà Johann Sebastian Bach con Jesu bleibet meine freude e Andante, a seguire Georg Friedrich Haendel con Concerto per arpa e orchestra in si bemolle maggiore op. 4 n. 6, Alphonse Hasselmans con Prière, Oreste Ravanello (Prelude berceuse), Marcel Grandjany (Aria nello stile classico); chiuderà Padre Davide da Bergamo con Elevazione in Re minore e Sinfonia in Re maggiore eseguite al grande organo Serassi.

Stefano Pellini ha tenuto circa 700 concerti in Italia e all’estero ed è titolare dello storico organo cinquecentesco della chiesa di S. Maria delle Assi a Modena, sua città natale. Davide Burani si esibisce come solista e in formazioni cameristiche e collabora con diverse orchestre; insegna Arpa presso l’Istituto superiore di studi musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.