Sono terminati nei giorni scorsi i lavori a Piacenza di riqualificazione di via Codagnello, dove sono stati sistemati i marciapiedi e ripavimentati i tratti più ammalorati della superficie stradale.

“Gli interventi che stiamo realizzando – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – vanno nella direzione di garantire maggiore sicurezza alla circolazione ciclopedonale oltre che al traffico veicolare. Per questo stiamo dando la priorità alle zone e ai tratti più ammalorati e pericolosi, laddove per anni non si era intervenuti. Ringrazio gli uffici per il prezioso lavoro che stanno svolgendo nella programmazione e nella verifica dei lavori, che hanno sempre l’obiettivo di garantire maggiore fruibilità e più decoro per la città”.

Su via Codagnello, nello specifico, è stato rifatto il “tappeto d’usura” della pavimentazione tra via De Carro e la ferrovia e i tratti più degradati del tratto parallelo alla ferrovia. Sono stati inoltre sistemati i marciapiedi maggiormente ammalorati con la sostituzione di circa 150 metri di cordoli in calcestruzzo e della pavimentazione dove necessario, per una superficie complessiva di circa 2000 metri quadri.