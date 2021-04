Concorso fotografico “Il risveglio della natura”, iniziate le votazioni su Facebook

Concorso fotografico “Il risveglio della natura”, iniziate le votazioni sulla pagina Facebook del promotore, l’ente Parchi del Ducato in collaborazione il Gruppo Fotonaturalistico “Obbiettivo Natura”. Si è infatti conclusa la prima fase della competizione a suon di click dedicati alle bellezze naturali dei nostri parchi, dando il via alla tornata di votazioni. Chi volesse partecipare è ancora in tempo, il termine del concorso è infatti fissato al 15 giugno.

Ma andiamo con ordine. Il concorso fotografico è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono raccontare, attraverso le immagini, le bellezze delle fioriture primaverili nei Parchi del Ducato. Partecipare è semplice: ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 foto, da inviare, via e-mail unitamente al “modulo di iscrizione” al concorso e ad una copia di un documento d’identità in corso di validità. Il concorso inizia il 15 Marzo e termina il 15 Giugno. Potranno partecipare al concorso sia foto nuove che scatti fatti in precedenza, in modo che sia possibile partecipare anche in questo periodo in cui è difficile muoversi tra i diversi comuni. La selezione e la graduatoria finale dei vincitori avverranno con un sistema “misto”. Una prima selezione, denominata “social”, avverrà attraverso la pagina facebook @parchi del ducato. Le foto pervenute nei tre periodi del concorso (15/03-15/04, 16/04-15.05, 16/05-15/06) verranno pubblicate alla fine di ogni periodo sulla pagina e per quindici giorni sarà possibile votare, con un like, la propria foto preferita.

Le dieci foto (per ogni periodo) che avranno ottenuto più like passeranno alla fase finale di giudizio denominata “qualità”, operato da una giuria di 3 fotografi esperti del Gruppo Fotonaturalistico “Obbiettivo Natura”. Le prime cinque fotografie che avranno ottenuto il maggior punteggio dalla giuria si aggiudicheranno i cinque premi in palio, in buoni acquisto: 1° €.400,00, 2° €.300,00, 3° €.200,00, 4° €.100,00, 5° €.50,00. Tutte le foto che accederanno alla selezione di “qualità” saranno esposte in una (o più) mostre fotografiche curate da Parchi del Ducato. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione al concorso sono scaricabili dal sito www.parchidelducato.it.

“L’obiettivo dell’iniziativa è riscoprire i dettagli, soffermarsi sulle piccole cose e posare lo sguardo su elementi a volte trascurati – commenta Agostino Maggiali, Presidente dei Parchi del Ducato -. Un modo divertente per mettersi in gioco e conoscere meglio la natura meravigliosa dei nostri Parchi”. “Non importa, quindi, se ci arrampichiamo sul crinale in cerca della rara Primula Apennina – dichiara Marco Rossi, responsabile Turismo e cultura dei Parchi del Ducato – o ci facciamo sedurre dalle violette del fosso dietro casa. Non importa se ci armiamo di treppiede, filtri e obiettivi o se ci portiamo dietro un cellulare da battaglia. L’importante è riuscire a fissare quel velocissimo incontro tra lo spazio e il tempo che rappresenta la foto e avere voglia di condividerne il risultato”.