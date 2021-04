Confesercenti: “Troppe incertezze sulle riaperture, rischio caos”

DL RIAPERTURE: CONFESERCENTI, TROPPE INCERTEZZE SUI PROVVEDIMENTI, SI RISCHIA CAOS

L’associazione: chiesti chiarimenti urgenti al Governo. Spiazza e delude la cancellazione nella notte del provvedimento per la ripartenza dei centri commerciali.

“Il decreto-legge – afferma Fabrizio Samuelli, vice Direttore di Confesercenti Piacenza – lascia aperti alcuni notevoli dubbi che riguardano le attività delle imprese, per i quali abbiamo avanzato richieste di chiarimenti urgenti al Governo”.

“Come ad esempio il consumo al banco all’interno dei bar che per noi è legittimo, ma non è esplicitamente definito. Incertezze anche sui dehors ‘chiusi’ e sulle manifestazioni fieristiche del commercio su aree pubbliche”.

Lascia spiazzati e delusi, inoltre, la cancellazione ‘nella notte’ della riapertura completa degli esercizi nei centri e nelle gallerie commerciali. Una prima versione del testo del decreto-legge, prevedeva che, dal 15 maggio, potessero riaprire secondo protocolli e linee guida pertinenti. Una previsione sparita dal testo definitivo e ufficiale. Ad ora, si fatica a capire se l’attività dei negozi nei centri commerciali sia possibile o meno. Una questione vitale per le imprese, visti i danni ingenti che i titolari di tali esercizi hanno subìto e continuano a riportare a causa della lunga sospensione dell’attività nei week end e nei giorni festivi.

“Confermiamo – conclude Samuelli – il nostro giudizio completamente negativo sull’ultimo provvedimento. Sia per gli inaccettabili contenuti che per la formulazione, in particolare per le parte legata alle riaperture delle attività (completamente nebulosa e contorta). Modalità che manifesta chiaramente l’assoluta mancanza di competenze e lo stato di latente pregiudizio del Governo, quello dei cosiddetti migliori, nei confronti di questi fondamentali settori economici”. (nota stampa)