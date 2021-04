Consorzio di Bonifica, la Regione dispone il rinvio delle elezioni

“Il Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini ha questa mattina firmato il provvedimento con il quale ordina il rinvio delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza che si sarebbero dovute tenere il 18-19 aprile prossimi”.

A darne notizia la Confedilizia di Piacenza che – con Legambiente, Italia Nostra e Sindacato della Proprietà fondiaria – si è a lungo battuta, ed ha ottenuto, il rinvio delle elezioni, sempre sostenendo che le stesse devono essere tenute con il metodo telematico, “da 10 anni previsto dallo statuto dello stesso Consorzio e da più di 25 da una legge regionale”. “Nella stessa ordinanza – scrivono – il Presidente dispone che le nuove elezioni saranno indette dal Consorzio di bonifica “solo quando le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, previo parere in tal senso dell’Azienda sanitaria territorialmente competente”. La normativa prevede quanto il Presidente espressamente conferma e cioè che “fino all’insediamento dei nuovi Organi del Consorzio di bonifica di Piacenza, quelli in carica restano in carica della gestione ordinaria”.

La Confedilizia, nel suo comunicato, ringrazia, oltre al Presidente Bonaccini, “i componenti tutti della Giunta regionale e, in particolare, il Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri che ha sostenuto la causa della Proprietà edilizia ed urbana in modo determinante, così come ringrazia tutti i piacentini che hanno convintamente sostenuto le ragioni “dell’eguaglianza e della trasparenza”.

PICCININI (M5S): “STOP NECESSARIO, ADESSO GARANTIRE MASSIMA PARTECIPAZIONE CON IL VOTO TELEMATICO” – “Bene ha fatto la Regione a rinviare le elezioni del Consorzio di bonifica. Si tratta della decisione più giusta da prendere, visto l’andamento della curva dei contagi che al momento non ci permette di fare dei passi falsi, e in totale coerenza con le richieste e le battaglie portate avanti dal MoVimento 5 Stelle. Adesso però si colga l’occasione per istituire definitivamente il sistema del voto telematico per garantire massima trasparenza e partecipazione alle prossime elezioni”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al rinvio deciso dalla Regione delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza previste per il 18 e 19 aprile. “Siamo soddisfatti che le nostre richieste siano state finalmente accolte – aggiunge -. Far svolgere le elezioni in piena zona rossa, e con la curva dei contagi che fatica ad abbassarsi, sarebbe stato un rischio troppo grande così come anche l’Ausl aveva ormai evidenziato. Adesso si utilizzi il tempo che manca alle nuove elezioni per effettuare tutti gli approfondimenti giuridici necessari per garantire il voto telematico”. “Solo così – conclude la capogruppo regionale M5S – potremo garantire la massima partecipazione possibile al rinnovo di questo ente molto importante per il territorio piacentino”.

MERLI E MALOBERTI (LEGA) “BENE RINVIO ELEZIONI” – “Bene il rinvio delle elezioni del Consorzio di bonifica”. E’ il commento di Luigi Merli e Giampaolo Maloberti, rispettivamente referente provinciale della Lega e responsabile degli enti locali con delega alla bonifica. “L’attuale situazione pandemica – evidenziano – avrebbe messo a rischio di potenziale contagio gli elettori ed in ogni caso compromesso il regolare svolgimento del voto. È corretta quindi la scelta delle istituzioni, anche da noi suggerita, di evitare la chiamata alle urne in questo momento. Il Consorzio di bonifica svolge funzioni diversificate e di notevole importanza strategica sul nostro territorio, a partire dalla gestione dell’acqua, non solo a scopi irrigui, fino alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade di collina e montagna. Fondamentale è dunque consentire le elezioni nella massima partecipazione possibile, non pienamente garantita in questo scenario”.