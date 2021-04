Consorzio MioVolley si aggiudica il derby contro Carpaneto (3-0)

Il derby piacentino nel campionato regionale di serie C sorride alle ragazze del Consorzio MioVolley che si impongono per 3-0 contro la Savi Italo Carpaneto.

Coach Anni schiera Bianchini al palleggio, Soda opposto, Galibardi e Ferri in banda, Nappa e Bossalini al centro, Passerini libero. Il primo set vede le biancoblu subito all’attacco con Galibardi a segno dalla seconda linea, le avversarie reagiscono portandosi in parità (3-3). Galibardi fissa il punteggio sul 8-5 su un’alzata perfetta in bagher di Soda. Le ragazze di coach Anni ampliano il vantaggio (17-13) grazie all’ace di Soda e ad un grande lungolinea di Ferri, miglior realizzatrice dell’incontro con 19 punti. Bossalini ferma il punteggio sul 20-14 ma Carpaneto non demorde e recupera lo svantaggio fino alla nuova parità (24-24). La subentrante Cordani mette a segno un ace ma il set prosegue punto a punto fino al 31 pari. Il primo tempo di Bossalini segna la vittoria per 33-31.

Nel secondo parziale le biancoblu vanno subito in vantaggio trascinate dalle sempre attenta e precisa Passerini in seconda linea, dalle fast di Nappa, dagli ace di Ferri, Soda e Galibardi e dai secondi tempi di Bianchini. Le avversarie però rimontano fino al 17-16: servono tre ace consecutivi di Bianchini ed un attacco di Galibardi per chiudere 25-20. Nel terzo set il divario aumenta e le avversarie non riescono a contrastare il gioco delle biancoblu. Gli attacchi di Ferri e gli ace di Nappa e Bossalini consolidano il vantaggio fino al 25-9 finale che decide l’incontro.

S.G.A. MIOVOLLEY-SAVI ITALO CARPANETO VOLLEY 3-0 (33-31; 25-20; 25-9)

S.G.A. MIOVOLLEY: Bianchini 7, Soda 11, Ferri 19, Galibardi 15, Cordani 1, Bossalini 4, Nappa 10, Passerini (L). NE: Colombini, Favari, Moretti, Sansò. All. Anni

SAVI ITALO CARPANETO VOLLEY: Cenci 6, Bulla 1, Ajolfi 4, Orsi 1, Scapuzzi 1, Borella 9, Badini 1, Rasparini 6, Marzorini 1, Pini (L). NE: De Micheli, Ghioni, Salvarani (L2). All. Sagliani