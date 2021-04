Controlli anti-Covid, 61 sanzioni nell’ultima settimana. Chiuso un esercizio commerciale

Proseguono nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, le attività di prevenzione e controllo delle Forze di Polizia di questa Provincia.

Dal 12 al 18 aprile – i dati forniti dalla Prefettura – le Forze di Polizia hanno effettuato 592 servizi con l’impiego di 1265 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1395 persone e 68 attività ed accertate 60 sanzioni a carico di cittadini ed una nei confronti di un esercizio commerciale nei confronti del quale è stata disposta la chiusura in via provvisoria. Solo nell’ultimo fine settimana sono state controllate 401 persone e 17 attività, con 29 sanzioni a carico di cittadini. Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 18 aprile 2021, sono state controllate 125268 persone e 7474 esercizi commerciali: 4101 le persone e 89 gli esercizi commerciali sanzionati.

All’attività delle Forze dell’Ordine, si affiancano i lavori del CCS che, presieduto dal Prefetto, si riunisce con cadenza periodica per l’esame delle istanze del territorio. “L’andamento della curva pandemica che ha messo in evidenza una flessione dei contagi – l’appello della Prefettura – non fa venire meno la necessità di tenere alta l’attenzione sulla corretta applicazione delle misure anti-covid (distanziamento, utilizzo mascherine e disinfezione/lavaggio mani) per non vanificare i sacrifici e gli sforzi sino ad ora fatti e consolidare i risultati.