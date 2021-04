“Coppa Italia alla Bakery successo straordinario per l’intera comunità piacentina”

‘Un successo straordinario, che premia il grande impegno del presidente Beccari e di tutta la Bakery Basket Piacenza, a cui rivolgiamo le più sincere congratulazioni”.

Così il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli salutano la vittoria della Bakery nella Coppa Italia di serie B, complimentandosi con mister Campanella, tutti i collaboratori e i giocatori “per l’eccezionale impresa che rappresenta una grande soddisfazione non solo per tutto il movimento sportivo piacentino, ma più in generale per la nostra comunità, che condivide l’orgoglio per questa vittoria e trova, nell’entusiasmo di questo successo, un’emozione che ci unisce e un risultato di grande valore per l’intero territorio piacentino”.

Gionelli (Coni) “Risultato storico per lo sport biancorosso” – “A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, voglio complimentarmi con la Bakery Piacenza per questo straordinario e storico risultato che, oltre a impreziosire il palmares della società cestistica biancorossa, arricchisce anche la bacheca che raccoglie i successi agonistici del nostro territorio”. Così in una nota Robert Gionelli, Delegato Provinciale CONI. “La Coppa Italia di Serie B conquistata nella finalissima di Cervia – scrive Gionelli -, rappresenta il meritato premio per la straordinaria stagione sportiva che la Bakery sta disputando. Desidero congratularmi con tutti i giocatori dell’organico biancorosso, con tutti i componenti dello staff tecnico guidato da Campanella, ma anche ringraziare il Presidente Marco Beccari e tutti i suoi collaboratori per l’impegno e gli sforzi profusi a favore dello sport piacentino”.