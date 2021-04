Cordoglio per la scomparsa di Don Eliseo Segalini, fu vicario della Diocesi

E’ morto nella serata di martedì 27 aprile monsignor Eliseo Segalini. Originario di Lugagnano, il sacerdote, classe 1930, è stato ordinato nel dicembre del 1952. Canonico della Cattedrale di Piacenza, è stato per lunghi anni assistente diocesano dell’Azione Cattolica e, tra gli anni Ottanta e Novanta, vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio.

Insegnante di religione al Liceo scientifico “Lorenzo Respighi”, vicario episcopale, responsabile dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, è stato il padre spirituale di “Cives”, lo spazio di formazione civica promosso dalla diocesi e dall’Università Cattolica di Piacenza.

Il cordoglio delle istituzioni locali per la scomparsa di monsignor Eliseo Segalini – Il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime il cordoglio delle istituzioni locali per la scomparsa di monsignor Eliseo Segalini, “il cui impegno per la Diocesi, nel ruolo fondamentale di vicario generale, lo ha sempre portato a contatto con il territorio e con la comunità. Tanti piacentini ne serberanno caro il ricordo per la sensibilità e l’attenzione con cui, come assistente dell’Azione Cattolica, si è dedicato ai giovani e al loro cammino di crescita umana e spirituale”.

(foto dal sito della Diocesi di Piacenza-Bobbio)