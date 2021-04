Covid, Bonaccini “Entro fine aprile un milione di emiliano-romagnoli vaccinati con almeno una dose”

“Entro fine aprile arriveremo al primo milione di emiliano-romagnoli vaccinati con almeno una dose. Se le dosi arrivano, qui non manca l’organizzazione, possiamo farne anche 50.000 al giorno”. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. “In queste ultime settimane le cose vanno meglio, si vede il cambio di passo” ha aggiunto -. Ho fiducia nel piano del commissario Figliuolo, se verrà mantenuto alla fine dell’estate avremo vaccinato tutti coloro che vorranno. Certo, servono le dosi”. Per quanto riguarda gli over 80 in Regione ”ormai il 90% ha ricevuto almeno una dose – ha detto Bonaccini -, mentre già quasi il 60% due dosi. Ieri abbiamo superato 400.000 persone vaccinate con doppia dose e ce ne sono oltre 530.000 vaccinate con almeno una dose”.