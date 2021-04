Covid e lavoro, Cisl attiva uno sportello telematico per rispondere a dubbi e quesiti

La Cisl Emilia-Romagna ripropone l’indirizzo mail specifico – cislercovid19@cisl.it – per rispondere ai dubbi dei lavoratori sull’emergenza Coronavirus nei luoghi di lavoro. La gestione del servizio, attivo da questa mattina, è affidata a Claudio Arlati, responsabile tecnico regionale “Salute e sicurezza” del sindacato di via Milazzo.

Quali sono le norme introdotte con il nuovo protocollo sui piani vaccinali aziendali e interaziendali? Cosa devono fare i lavoratori per avviare il percorso che porta al riconoscimento dell’infortunio nel caso in cui abbiano contratto il virus? Come bisogna agire in situazioni particolari e a chi segnalare eventuali irregolarità? L’intenzione dichiarata dell’iniziativa è proprio quella di fugare questi e tanti altri dubbi che in queste ore, con l’introduzione delle nuove norme per combattere la pandemia, si moltiplicano nei posti di lavoro.

“L’introduzione delle nuove norme per combattere la pandemia, e in particolare quelle sui nuovi piani vaccinali aziendali e interaziendali, hanno fatto nascere nuovi quesiti” osserva il segretario generale regionale della Cisl Filippo Pieri. “Per questo, per rispondere alle decine e decine di richieste di chiarimento che ci stanno arrivando ogni giorno proprio in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiamo deciso di riproporre questo canale dedicato. Un vero e proprio sportello virtuale, aperto 24 ore su 24, che nel corso della prima ondata si era rivelato molto efficace per dare chiarimenti, consigli e supporto a migliaia di lavoratori”, conclude il segretario generale della Cisl ER.