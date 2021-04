“Da noi funziona il contact tracing, anche per questo riusciamo a mantenere basso il contagio”

Nuova, decisa, frenata dei contagi Covid nel piacentino. Sono stati infatti 290 – come riporta il report diffuso dall’Ausl (LEGGI) – i casi di positività registrati sul territorio negli ultimi sette giorni (29 marzo-4 aprile), con un calo del 25,8% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 391; il tutto a fronte di 9.678 tamponi effettuati (positivo il 3% dei test, contro il 3,7% della settimana precedente).

Tra le osservazioni formulate nella relazione settimanale dal direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza Guido Pedrazzini è l’assenza di situazioni critiche nei comuni della provincia: “Non ci sono focolai territoriali da segnalare”. Un approfondimento è stato dedicato anche alla diffusione del virus nelle scuole rimaste chiuse e riaperte fino alla prima media a partire da oggi: “Abbiamo rilevato 88 nuovi positivi nella fascia 0-17 nell’ultima settimana, mentre un mese fa erano 189, quindi si sono più che dimezzati i casi”. E sull’eccezione rappresentanta dalla provincia di Piacenza in relazione al numero di contagi, Pedrazzini ha fatto notare: “Riusciamo a controllare i numeri del contagio grazie al contact tracing che funziona con efficienza, questo è possibile proprio in funzione dei bassi numeri di contagio e ci preserva in questa situazione differente da altri territori della regione”.

Dei nuovi positivi nella nostra provincia, il 67% presentava sintomi, mentre l’86% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni. Si conferma una significativa discesa dei casi anche in Emilia Romagna, dove i positivi sono calati del 17,3%, e Lombardia (-14%). Il dato nazionale fa invece segnare un -12,5%.

101 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Per quanto riguarda il dato dei nuovi positivi per 100mila abitanti, parametro utilizzato a livello nazionale per stabilire automaticamente il passaggio in zona rossa (con più di 250 positivi), nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 101 positivi ogni 100mila abitanti, dato ben inferiore ai 263 dell’Emilia Romagna e ai 228 in Italia.

DECESSI – Stabile invece il numero dei decessi: sono stati cinque, come nella settimana precedente.

CRA – Un nuovo positivo all’interno delle Cra nell’ultima settimana (un operatore).

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 5 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 6 classi, una con contagi interni.

QUARANTENA – Continua a scendere anche il numero delle persone in quarantena e isolamento, 1.338 nell’ultima settimana contro le 1.547 di quella precedente.

OSPEDALE – Ancora in calo i ricoveri per Covid (82 alla data del 4 aprile), mentre si registrano in media 7 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.