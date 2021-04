“Da voi non solo farmaci, ma anche coraggio e sostegno morale” Il ‘grazie’ della signora Orietta alle squadre Usca

“Agli ammalati non si somministrano solo farmaci, ma anche coraggio e sostegno morale sono altrettanto fondamentali. Voi lo fate, non solo con grande professionalità ma anche con tanto garbo e sensibilità”. Così, su un foglio scritto a mano, la signora Orietta ha voluto ringraziare gli operatori sanitari delle squadre Usca, attive sul territorio piacentino per visitare a casa i pazienti malati di covid.

A testimonialo è l’Ausl di Piacenza, con un post su facebook. “La signora Orietta – si legge – ha espresso con queste bellissime parole il suo grazie alle squadre Usca. E lo ha voluto fare andando di persona a consegnare il suo messaggio, insieme a un dolce pensiero, alla centrale 19, sede del servizio. Accompagnata dai figli Fabio e Fulvio, ha potuto incontrare e “abbracciare” alcuni dei professionisti che gestiscono e organizzano il lavoro dei team sul territorio. “Ci avete curato e sostenuto” ha scritto e spiegato Orietta, visibilmente commossa.

E non è stata solo lei a emozionarsi per questo incontro”.