Dal 26 aprile si accendono le luci in sala: le programmazioni dei cinema Corso e Jolly

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini lo ha anticipato. Oggi, venerdì 23 aprile, dopo il consueto monitoraggio della cabina di regia sull’andamento della pandemia, la conferma dovrebbe essere ufficiale: da lunedì 26 aprile l’Emilia Romagna, e Piacenza, torneranno in zona gialla.

L’allentamento delle restrizioni – dopo due mesi tra zona rossa e arancione – coinciderà, tra le altre cose, con la riapertura dei cinema, oltre che delle sale teatrali e di altri luoghi della cultura. L’accesso e la fruizione degli spettacoli è ovviamente legato al rispetto di una serie norme di sicurezza. A Piacenza, alcune sale cinematografiche – per il momento Cinema Corso e Cinema Jolly – che riapriranno hanno già pubblicato sui propri siti e pagine social le principali disposizioni da seguire (che consigliamo di consultare preventivamente): alla cassa fila ordinata e distanziamento per evitare assembramenti, misuramento della temperatura – che non dovrà superare i 37,5 gradi e mezzo – prima di accedere alla sala; guanti e mascherine obbligatorie sia per il pubblico che per lo staff del cinema – anche durante la proiezione dello spettacolo – igienizzazione delle mani all’ingresso e dopo aver usato servizi igienici. Molti gestori, anche se non è obbligatorio, invitano a prenotare via sms o telefonicamente il proprio biglietto prima di recarsi fisicamente al cinema: i posti a sedere per la fruizione degli spettacoli saranno pre-assegnati in maniera distanziata, a meno che non si tratti di persone congiunte. Spettacoli che – per permettere il rispetto del coprifuoco – saranno necessariamente anticipati rispetto alla programmazione serale consueta.

I due cinema piacentini hanno già deciso anche i titoli per questo “esordio” stagionale: il Cinema Corso proietterà in esclusiva, dal 26 aprile al 5 maggio (gli orari saranno comunicati nel weekend), il film “Minari” di Lee Isaac Chung, candidato a 6 Premi Oscar fra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista a Steven Yeun. Al Cinema Jolly di San Nicolò, invece, dal 26 aprile al 28 aprile, è stato scelto il film “Nuevo Orden” di Michel Franco (dalle 19:45), presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.