“Davanti alla scuola Vittorino vige la legge del più forte”

Riceviamo e pubblichiamo foto e commento inviate da una nostra lettrice, relativamente alla situazione di parcheggio selvaggio davanti alla scuola elementare Vittorino da Feltre a Piacenza. Le auto in sosta obbligano il conducente del pullmino a far scendere i bimbi in mezzo alla strada, invece che vicino al marciapiede di accesso.

“Condivido con la vostra redazione questa immagine – scrive la lettrice – scattata stamattina all’ingresso della scuola: si nota il pullmino della scuola costretto a fare scendere i bambini (tra cui anche disabili) in mezzo a via Manfredi, a causa delle auto in sosta selvaggia”. “Che dire? A chi ci possiamo rivolgere per chiedere che le leggi vengano rispettate da tutti?”.