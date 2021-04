Debutto con un pareggio a Carpi per le ragazze della Vittorino

E’ iniziata con un pareggio la nuova stagione sportiva della squadra femminile di tennis della Vittorino da Feltre, nel campionato di Serie C. La collaudata formazione biancorossa – composta come per lo scorso campionato da Patricia Chirea, Laura Marazzi, Alessandra Bertuzzi, Gloria Gianfardoni e allenata dai maestri Marcello Griffini e Lorenzo Garberi – ha infatti impattato 2-2 la prima gara stagionale andata in scena sui campi di TC Carpi (Modena).

Vittorino da Feltre subito costretta a rincorrere dopo il primo incontro di singolo: la forte Patricia Chirea (2.8) si è infatti dovuta arrendere sotto i colpi della più quotata modenese Valeria Muratori (2.3), che ha chiuso il conto in due set (6-2, 6-3 i parziali). Svantaggio che è addirittura aumentato dopo il secondo singolo che ha visto Alessandra Bertuzzi (3.1) soccombere contro Rebecca Pedrazzi (2.8), al termine di un match comunque intenso (6-0, 6-3 i parziali).

La Vittorino accorcia le distanze per merito di Laura Marazzi (3.2) che si aggiudica il terzo incontro di singolo, un match equilibrato solo nei primi giochi del set iniziale e che incorona la maggior continuità e la precisione dei colpi della tennista piacentina, che chiude il conto con un doppio 6-1. Il punto del definitivo 2-2 arriva al termine dell’incontro di doppio che vede in campo, con i colori biancorossi, Chirea e Bertuzzi contro le modenesi Muratori e Pizzi: un match che premia la miglior qualità di gioco delle tenniste piacentine, che dopo essersi aggiudicate il primo set con il punteggio di 6-1 hanno messo il sigillo alla gara vincendo, con lo stesso parziale, anche il secondo set.

“Torniamo da questa trasferta con un ottimo pareggio – commentano i maestri Griffini e Garberi – conquistato contro un avversario decisamente più ambizioso e più quotato di noi. Tutte le giocatrici scese in campo hanno giocato un buon tennis e dimostrato una confortante condizione atletica, al di là di alcuni risultati che, in termini di parziali, potevano anche essere meno pesanti. Nella prima giornata stagionale, del resto, un po’ di alti e bassi sono accettabili”. Domenica prossima, seconda di campionato, la Vittorino ospiterà sui propri campi in terra rossa il TC Parma in una sorta di “derby del Ducato”. (nota stampa)