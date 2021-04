Le strade del 25 Aprile: anche a Piacenza e nei nostri comuni c’è una piccola geografia della memoria che attraversa il reticolo urbano e la toponomastica delle vie. Per questo l’Anpi insieme all’Associazione partigiani cristiani ha chiesto ai piacentini di deporre simbolicamente un fiore ai piedi dei cartelli e delle indicazioni delle strade dedicate a i fatti ed ai personaggi della Resistenza.

Nelle foto alcune delle vie e dei monumenti che sono stati omaggiati, in via Emilia Pavese a Piacenza e a Pontenure dall’associazione Il Sogno di Pontenure. L’iniziativa prosegue domenica.

Ecco l’elenco delle strade dove avverrà la deposizione dei fiori a partire dalle ore 16 del 25 aprile con la presenza di un rappresentante dell’Anpi e dell’Associazione Partigiani Cristiani. Tutti i cittadini – nel rispetto delle regole del distanziamento – sono invitati a deporre un fiore.

OMAGGIO DI UN FIORE ALLE STRADE DI PIACENZA DEDICATE A PARTIGIANI O AD ANTIFASCISTI ORE 16 DEL 25 APRILE 2021

Il fiore verrà deposto alla base del cartello denominante la via.

QUARTIERE FARNESIANA sul fianco destro della chiesa di S. Franca:

1. via Rio Farnese all’incrocio con via Passo dei Guselli

VIA FARNESIANA vicinanza Asilo Girotondo (da via Farnesiana per via Don Dieci):

2. via Don Giuseppe Beotti all’incrocio con via Pietro Bessone nei pressi della Scuola De Amicis:

3. via Don Giuseppe Borea agli incroci con Via Angelo Chiozza e via Pietro Inzani

4. via Wladimiro Bersani (davanti al centro Raccolta rifiuti)

PIAZZALE GENOVA

5. Cippo ai Caduti il 26 aprile 1945, Lapide ai Caduti il 9 settembre 1943, Cippo caduti nella campagna di Russia, Dolmen, monumento alla Resistenza PIACENTINA

ZONA STADIO tra via Buozzi e via Gorra:

6. via Emilio Canzi

7. viale Martiri della Resistenza

VIA VENETO di fronte Pizza al Taglio e strada successiva:

8. via Alberto Araldi

9. via Giannino Bosi

PIAZZA DUOMO

10. via Francesco Daveri

ZONA VEGGIOLETTA

11. via Emilia Pavese: via Antonio Carini (S. Antonio, davanti negozio Autoricambi)

12. Cippi ai Caduti (presso Pittarello e Las Vegas)