Foto 3 di 3





DONAZIONE TABLET STUDENTI IN DAD

In collaborazione con il Distretto Rotary 2050, il RC Piacenza Valli Nure e Trebbia ha consegnato agli Istituti Comprensivi di Rivergaro, Bobbio e Ponte dell’Olio alcuni tablet che permetteranno a studenti in condizioni di fragilità di seguire al meglio le lezioni offerte in DAD dalle classi di appartenenza.

Tale donazione è stata apprezzata dalle diverse comunità scolastiche individuate.

Nelle immagini, i momenti salienti della consegna ai presidi della strumentazione hardware.