Domani a S. Giuseppe Operaio l’ultimo saluto a Don Conte

Sono in programma domani pomeriggio, 23 aprile, nella “sua” parrocchia di S. Giuseppe Operaio i funerali di Don Giuseppe Conte, scomparso due giorni fa. La funzione con inizio alle 15,30 è presieduta dal vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto.

Il Comune di Piacenza informa che per consentire, in piena sicurezza, l’afflusso dei partecipanti alla cerimonia funebre, dalle ore 15 di venerdì 23 aprile sino al termine delle celebrazioni sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Arata antistante alla chiesa di San Giuseppe Operaio, tra l’intersezione con via Ottolenghi e il terreno di proprietà della parrocchia. Potranno transitare unicamente pedoni e velocipedi. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata.