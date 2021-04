Donne e tecnologie, l’imprenditrice Mary Franzese incontra gli studenti del “Volta” di Borgonovo

Giovedì 25 marzo, le classi dell’istituto tecnico di Borgonovo Val Tidone hanno partecipato ad un incontro con l’imprenditrice Mary Franzese.

L’incontro è iniziato con una prima presentazione della startupper che ha raccontato la sua storia e la sua carriera, lasciando poi spazio alla curiosità di numerosi studenti che hanno colto l’occasione per porle le loro domande. L’imprenditrice ha raccontato di come, dopo aver ricevuto dal padre il rifiuto di entrare nell’azienda di famiglia, decise di lasciare la terra natia per laurearsi in Economia Aziendale. Trascorse alcune esperienze di studio all’estero, in Finlandia, in Argentina e in Cina ,una volta tornata in Italia, dopo essersi iscritta al Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale alla SDA Bocconi di Milano, divenne la co-fondatrice di Neuron Guard, una start-up innovativa che ha sviluppato un sistema per la gestione della temperatura cerebrale in ambito della medicina intensiva, di emergenza e sportiva.

Mary fa parte della “Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie”, un’associazione nata per valorizzare il talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e nella ricerca scientifica e per promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere. A questo proposito ha raccontato di come, spesso, sia stata soggetta a pregiudizi in quanto donna nel campo della tecnologia e di come sia riuscita a non demoralizzarsi continuando a lottare per i propri obbiettivi. Ha voluto sottolineare quanto la resilienza sia importante per la creazione di una start-up, per imparare a non farsi abbattere degli ostacoli e a non perdere di vista l’obbiettivo. Ha evidenziato anche l’importanza della conoscenza delle lingue straniere, in particolare quella inglese.

Il mondo delle start-up è un tema sempre più attuale, che suscita particolare interesse soprattutto in chi si sta affacciando al mondo del lavoro; ciò che più ha colpito gli studenti della “chiacchierata” con Mary Franzese, da lei stessa così definita, sono state la semplicità e la chiarezza con le quali l’imprenditrice ha affrontato questo tema.

Arianna Daturi