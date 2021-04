Dunlop cambia: nuove taglie per Mutant e brand attitude più avventurosa

Anche in casa Dunlop è il momento delle tradizionali pulizie di primavera che portano una ventata di freschezza: proprio nelle ultime settimane, l’azienda americana specializzata in pneumatici per moto ha annunciato non solo l’estensione delle taglie per il fortunato modello Mutant, ma anche una nuova brand attitude che spinge l’acceleratore sulla sensazione di libertà.

Le nuove taglie per i Dunlop Mutant

Lanciato sul mercato all’incirca un anno fa, Mutant è stato presentato come la gomma adatta a tutti i tipi di moto crossover e oltre, grazie a caratteristiche ispirate a elementi di moto sportive, supermoto o potenti roadster combinati con posizioni di guida e equipaggiamenti per moto adventure.

Ora l’azienda ha deciso di estendere le possibilità di scelta di questo modello con l’introduzione di due nuove misure posteriori, che saranno presto in vendita anche sui canali digitali come Euroimport Pneumatici e consentono ad altri 142 modelli di moto di utilizzare il “primo pneumatico crossover al mondo” per le due ruote. Le nuove taglie della gomma Dunlop sono 150 / 60ZR17 e 160 / 60ZR17 e coprono una gamma completa di moto che coprono i settori naked, roadster e crossover.

Le caratteristiche degli pneumatici Mutant

Un comunicato aziendale sottolinea che le gomme Mutant, come lascia intuire il nome, sono “una mutazione di componenti unici che creano uno degli pneumatici stradali più versatili che Dunlop abbia mai prodotto”.

Dal punto di vista tecnico, il modello riprende e porta ulteriormente agli estremi il concetto introdotto con lo Sportmax Mutant, adattandolo alle moto da crossover di oggi, sempre più popolari e potenti, così da ridefinire il concetto di sport-touring e mettere a disposizione dei biker un prodotto versatile, pensato per tutte le strade, gli usi e le condizioni.

Una gomma adatta a tutte le strade e condizioni

In particolare, il Mutant ha un battistrada aggressivo che fornisce un alto livello di aderenza sia sul bagnato che sull’asciutto, tanto da essere classificati con marcatura M+S sul battistrada, fornendo al contempo un elevato chilometraggio, in linea con le prestazioni premium della gamma Dunlop.

Inoltre, gli pneumatici sono sviluppati con diverse tecnologie innovative, quali la Jointless Belt (che elimina le sovrapposizioni della cintura di sommità, migliorando la maneggevolezza e mantenendo costante la superficie di contatto con la strada), la Apex (uno speciale trattamento del fianco che aumenta la stabilità in frenata e in curva) e la MT Multi-Tread (sistema multimescola che genera un elevato chilometraggio e molto sidegrip).

Il risultato finale è uno pneumatico che offre il tipo di maneggevolezza agile e stabilità che ci si aspetta da pneumatici ipersportivi, ma anche la migliore aderenza in condizioni di bagnato, tipico degli pneumatici rain da competizione, nonché il tipo di durabilità ed elevato chilometraggio che si richiede alle gomme da turismo.

La nuova brand attitude di Dunlop: Just Ride

I Dunlop Mutant sono quindi pneumatici perfetti per ogni tipo di motociclista e per ogni occasione, e sono la rappresentazione concreta della nuova brand attitude di Dunlop, che si concentra nell’espressione Just Ride. Con queste parole – o meglio, con questo invito – il marchio intende rivolgersi direttamente ai motociclisti e suggerire loro di concentrarsi solo sull’esperienza in sella, godendo le sensazioni di libertà, avventura ed entusiasmo che sono tipiche della moto.

E gli pneumatici Dunlop sono, in questo senso, il compagno perfetto per questi viaggi, perché offrono un’aderenza e una sicurezza senza pari in tutti i segmenti, dall’hypersport al fuoristrada, dal custom al touring.

Come spiega Luca Davide Andreoni, Direttore Marketing di Dunlop Motorcycle Europe, con Just Ride “vogliamo dare ai motociclisti di tutta Europa un assaggio delle sensazioni e delle emozioni uniche che i nostri prodotti possono offrire”, mettendo a loro disposizione l’esperienza di ingegneri esperti “che adattano la tecnologia sfruttata dai piloti che gareggiano nei Campionati del Mondo per fornire aderenza, prestazioni e sicurezza eccezionali ai motociclisti di tutte le discipline”.