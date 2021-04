Ecco la Signora del Klimt, il sindaco visitatore numero uno della la Galleria riaperta

La Signora del Klimt finalmente può essere mostrata ai visitatori della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

Nella mattina di martedì 27 aprile è stato il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri il visitatore numero uno, in occasione della riapertura del museo dopo l’ingresso della nostra Regione nella zona gialla e il conseguente allentamento delle misure anticovid. Diversi i piacentini che hanno visitato la Galleria a partire dalla mattinata.

Ad accompagnare il sindaco il vicepresidente della Galleria Eugenio Gazzola, l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi e il consigliere Giovanni Giuffrida. “Oggi riprendiamo anche i progetti – ha spiegato Gazzola – che avevamo lasciato in sospeso prima della chiusura intorno al ritrovamento del capolavoro del Klimt, con una mostra in programma a giugno sui maestri che in Italia hanno sentito in varia misura l’influenza del pittore austriaco, e che prosegue nella primavera del ’22 con un’analisi del Klimt italiano con le sue opere in Italia”. “Prima che lo rubassero questo dipinto nemmeno i piacentini venivano alla Ricci Oddi, dopo il furto sono venuti in tanti a vedere prima il ‘buco’ lasciato in galleria e poi l’opera ritrovata. I turisti dell’arte sono interessati più agli eventi che ai dipinti, ma questo fa pare della greande oindustria culturale dell’arte e noi lo accettiamo volentieri”.

“E’ un segnale molto importante per la nostra cultura – ha affermato il sindaco Patrizia Barbieri – e oggi abbiamo visto con grande piacere che c’erano già persone in attesa di entrare, è la dimostrazione che c’è la voglia di apprezzare il nostro territorio e le nostre bellezze, speriamo che ci sia la ripartenza che vogliamo. Abbiamo progetti per il rilancio della Galleria che stiamo portando avanti, abbiamo provveduto con gli interventi di condizionamento dei locali e oltre alla possibilità di studiare un impianto di illuminazione adhoc per valorizzare meglio le opere e la loro bellezza. Questo è un grande patrimonio, vogliamo organizzare iniziative collaterali insieme al circuito museale di Palazzo Farnese per far conoscere soprattutto all’esterno la cultura di Piacenza”.

Con il ritorno in zona gialla, riaprono anche a Piacenza musei e luoghi d’arte. Tra le riaperture più attese figura quella della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, oggetto in questi mesi di lavori di ristrutturazione. Da martedì 27 aprile i piacentini potranno così finalmente ammirare da vicino il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, dopo il ritrovamento e con un allestimento che valorizza l’opera.

Ecco gli orari: martedì, mercoledì, giovedì: dalle 9 e 30 alle 13 e 30; venerdì, sabato* e domenica*: dalle 9 e 30 alle 13 e 30 e dalle 15 alle ore 18. Sabato e Domenica visite solo su prenotazione, scrivendo una mail all’indirizzo: info@riccioddi.it

La prenotazione deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente, altrimenti l’accesso al museo non sarà consentito. Si ricorda che Sabato 1° maggio, Festa dei lavoratori, la Galleria Ricci Oddi rimarrà chiusa.