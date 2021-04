Eipass 7 Moduli User, a Spazio 4 esame per la certificazione il 20 aprile

Fino 22 Aprile 2021 è possibile presentare la domanda per le graduatorie ATA III fascia: gli interessati ad acquisire una certificazione informatica utile per aumentare il punteggio in graduatoria sono ancora in tempo per farlo.

Cooperativa sociale L’Arco, uno dei gestori di Spazio4.0, è Ei Center dal 2018 e svolge qui le attività di formazione e certificazione EIPASS, in collaborazione con Brainfarm. L’ultima iniziativa, il corso EIPASS 7 MODULI USER – comprensivo di esame e rilascio di certificazione – si è svolta online a marzo. Ad aprile, invece, l’EI Center offre una nuova opportunità, dedicata a chi ha già una buona conoscenza informatica e desidera acquisire la certificazione senza dover frequentare il corso: il pacchetto EIPASS 7 MODULI USER “DIY” (do it yourself).

Il pacchetto comprende:

– l’acquisto della tessera EI-CARD, con cui si ha accesso a dispense ed esercitazioni online per prepararsi all’esame (gli argomenti: I fondamenti dell’ICT – Navigare e cercare informazioni sul Web – Comunicare e collaborare in Rete – Sicurezza informatica – Elaborazione testi – Foglio di calcolo – Presentazione);

– la possibilità di sostenere l’esame e ottenere la certificazione in data 20 aprile 2021 (in tempo per presentare la domanda per le graduatorie ATA III fascia, con scadenza il 22 aprile);

– in più, se lo si desidera, è possibile richiedere sessioni di tutoraggio con un docente EIPASS, per rispondere a dubbi e domande e confrontarsi sulle esercitazioni.

La stessa certificazione informatica è valida anche per altri concorsi pubblici, oltre che utile ad acquisire competenze informatiche spendibili come certificazioni in ambito scolastico e universitario.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a spazio4piacenza@gmail.com. Per approfondimenti, è possibile visitare il sito www.comune.piacenza.it/spazio4 e i profili social: la pagina Facebook Spazio4 Piacenza e l’account Instagram @spazio4piacenza.