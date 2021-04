Escursionista cade a Santa Franca di Morfasso, scattano i soccorsi

Escursionista cade a Santa Franca di Morfasso (Piacenza), scattano i soccorsi.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 17 aprile. Sul posto i sanitari del 118, il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco.

Le condizioni del ferito, un uomo di 45 anni, non sono gravi: è stato soccorso in barella per essere trasportato in ospedale.

IN AGGIORNAMENTO